Lagardere : Chiffre d'affaires de 3 027 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 3 027 ME au 1er semestre 2022, en croissance de +45,8% en données consolidées et de +38,6% à données comparables.



Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing s'établit à 1 216 ME, soit +7,7% en données consolidées (-1,0% en données comparables). Celui de Lagardère Travel Retail s'inscrit à 1 688 ME, soit +103,2% en données consolidées (+97,2% en données comparables).



Le Résop Groupe s'établit à 107 ME, en amélioration de +104 ME par rapport à juin 2021.



Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 25 ME, contre -86 ME au 1er semestre 2021.



Lee chiffre d'affaires consolidé de Lagardère Publishing est attendu à un niveau stable en 2022. ' La profitabilité devrait être affectée par une orientation moins favorable du marché dans un contexte de tensions inflationnistes sur les coûts, ainsi Lagardère Publishing attend une marge opérationnelle légèrement supérieure à 11% pour l'année 2022 ' indique le groupe.



