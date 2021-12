Lagardere : Amber Capital UK passe sous les 5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amber Capital UK LLP, agissant pour le compte de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 décembre, les seuils de 15% du capital, 10% et 5% du capital et des droits de vote de vote de Lagardère et détenir, 0,25% du capital et 0,21% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte de la cession hors marché de 24.685.108 actions Lagardère au profit de Vivendi. Le déclarant a précisé détenir, 301.459 'Contracts for Difference', sans échéance, portant sur autant d'actions Lagardère.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.