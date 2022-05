Lagardere : AlphaValue relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur Lagardère à 'achat' contre 'alléger' jusqu'à présent, tablant sur un redressement de son activité de boutiques dans les gares et aéroports.



Le bureau d'études indépendant explique avoir ajusté son modèle de valorisation afin de tenir compte des conditions de marché favorables du secteur, dues à l'allègement des mesures sanitaires dans les principaux pays où le groupe est présent (Amérique du Nord et Europe).



Dans sa note, AlphaValue rappelle que Lagardère est le cinquième plus grand acteur mondial en matière de 'travel retail' et le deuxième dans les aéroports, ce qui signifie qu'une reprise du trafic aérien est particulièrement favorable à ses activités.



Le cabinet parisien ajoute avoir également revu à la hausse sa valorisation concernant l'activité d'édition du groupe, afin de tenir compte de sa résistance face aux pressions inflationnistes, et notamment à l'envolée des prix du papier.



Son objectif de cours reste de 32,3 euros.



