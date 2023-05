Lacroix sa : Retour à la normale dès cette semaine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir redémarré partiellement dès le 17 mai les productions des sites tunisien (Zriba), français (Beaupréau), et allemand (Willich) de son activité Electronics suite à l'annonce du 15 mai dernier relative à l'interception d'une attaque cyber.



Lacroix prévoit un retour à la normale dès cette semaine suite à une montée de la production graduelle.



' Le site tunisien a été le premier à partiellement redémarrer, nous permettant de répondre aux besoins les plus urgents de nos clients. Les sites allemand et français ont quant à eux amorcé leur reprise progressive dans la foulée ', explique Louis Pourdieu, Executive Managing Director de l'activité Electronic EMEA de Lacroix.



Si ces éléments pèseront transitoirement sur le deuxième trimestre, Lacroix n'envisage toujours pas à ce stade d'impact significatif sur les objectifs financiers annoncés pour l'ensemble de l'exercice 2023.



