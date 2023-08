Lacroix sa : Hausse de 11,4% du CA au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lacroix publie un chiffre d'affaires de 193 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 11,4% par rapport à la même période en 2022.



Cette performance a été portée par les trois activités du Groupe, notamment l'activité 'Electronics' (+13% malgré l'impact de l'attaque cyber au mois de mai), l'activité 'City' (+8,2%), sans oublier l'activité 'Environment' (+5,9%).



Sur l'ensemble du 1ersemestre 2023, le chiffre d'affaires de Lacroix ressort à 387,8 ME, en hausse de 14,6%.



Dans ce contexte, le Groupe confirme ses objectifs financiers pour 2023 avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au-moins 6%.



Cette croissance devrait être accompagnée d'une nouvelle appréciation de l'EBITDA courant, dont le niveau serait ainsi supérieur à 50 ME.



'À plus long terme, tous les objectifs financiers à horizon du plan Leadership 2025 sont réitérés, en particulier les cibles de chiffre d'affaires (800 ME) et de marge d'EBITDA (environ 9%)', conclut le groupe.



