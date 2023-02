Lacroix sa : Franchit les 700 ME de CA en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lacroix publie un chiffre d'affaires de 707.8 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8.6 % à périmètre constant par rapport à 2021, reflétant ' une très bonne dynamique commerciale en France comme à l'international et des refacturations opérées pour compenser la hausse des coûts d'approvisionnement en composants électroniques '.



Pour Lacroix, ce niveau ' historique ' - en ligne avec l'objectif annoncé d'un chiffre d'affaires proche de 700 ME- a notamment été permis par l'intégration réussie au 1er janvier de Firstronic dont la contribution sur l'année ressort à 163,1 ME.



Lacroix annonce son intention de céder son segment Signalisation (8% du CA) afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l'IoT industriel et des équipements électroniques.



' Cette cession ne remet pas en question la tenue de la feuille de route dévoilée dans le cadre du plan Leadership 2025, en particulier les objectifs de chiffre d'affaires (800 ME) et de marge d'Ebitda (environ 9%) ', indique en substance Lacroix.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.