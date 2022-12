Kumulus vape : Achète deux réseaux de boutiques en France

(CercleFinance.com) - Kumulus Vape annonce ce jour la signature de deux contrats d'acquisition de réseaux de boutiques situés en France, dans des zones géographiques 'stratégiques'.



Le prix d'acquisition sera réglé majoritairement en numéraire, mais aussi par la création de nouvelles actions Kumulus Vape dont les modalités seront publiées dans un communiqué ultérieur, indique la société.



Le chiffre d'affaires 2022 cumulé des deux enseignes acquises est estimé à près de 1,7 ME, avec une rentabilité à ce stade dilutive. Kumulus Vape se dit 'confiante' dans sa capacité à élever la rentabilité de ces réseaux à des niveaux comparables à la sienne.



Les effectifs des 8 boutiques (soit 10 salariés) rejoignent aujourd'hui les rangs de la Société et leurs dirigeants continuent de piloter la stratégie commerciale de leurs enseignes respectives.



