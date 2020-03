Kpn kon : Valeur favorite de Barclays parmi les opérateurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 2,90 à 2,70 euros, Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' sur KPN, qui devient en outre sa valeur favorite parmi les opérateurs télécoms européens, en lieu et place de Vodafone.



Le broker juge 'le secteur résilient à l'impact direct du Covid-19 et au probable retournement macroéconomique', tout en reconnaissant que les opérateurs 'ne sont pas immunisés', et s'attendant à ce que beaucoup d'entre eux abaissent leurs objectifs 2020.



'La visibilité est clairement basse. Ceci étant dit, nous nous attendrions à ce que les opérateurs télécoms soulignent les forts flux de revenus récurrents, la génération solide de free cash-flow et les faibles risques de bilan ou de refinancement', juge-t-il.



