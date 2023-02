Kpn kon : Une nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - KPN annonce la nomination de Herman Dijkhuizen en tant que membre du conseil de surveillance, avec effet au 1er juillet prochain, après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de l'opérateur télécoms néerlandais.



Succédant à Catherine Guillouard, Herman Dijkhuizen effectuera un mandat allant jusqu'à l'assemblée générale de 2027. Il viendra apporter au conseil son expérience dans les domaines de l'expertise financière et de l'audit.



Herman Dijkhuizen est actuellement directeur financier et membre du conseil d'administration de NIBC Holding, société qui offre des services bancaires de détail et d'entreprise en tant qu'institution financière, qu'il quittera donc fin juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

