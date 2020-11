Kpn kon : Relance de la fibre, plans pour accélérer la croissance

(CercleFinance.com) - La société de télécommunications néerlandaise souhaite accélérer sa croissance en développant le déploiement des réseaux de fibres optiques aux Pays-Bas.



Le groupe a indiqué que le déploiement de la fibre optique devrait franchir le seuil des 50% aux Pays-Bas en 2023, avant d'atteindre un niveau de 65% en 2025.



'Travailler à domicile est devenu la norme. Par conséquent, le besoin d'un Internet rapide et fiable est plus important que jamais', a déclaré le DG Joost Farwerck.



KPN - qui réalise la majorité de ses revenus et de son EBITDA sur les marchés des consommateurs particuliers et des PME - a déclaré qu'elle vise à renouer avec la croissance sur ces marchés de masse d'ici fin 2021, ainsi que sur le segment du commerce de gros.



L'entreprise a déclaré qu'elle est confiante dans la croissance de l'EBITDA et s'est engagée dans une politique de dividende 'progressive'.



D'autre part, un ensemble de mesures de simplification et de numérisation sont prévues pour permettre des économies supplémentaires d'au moins 250 millions d'euros en 2021-2023, a déclaré le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

