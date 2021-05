Kpn kon : Rejet de deux propositions de prise de contrôle

(CercleFinance.com) - En réaction à des articles de presse, KPN indique avoir récemment rejeté deux propositions non sollicitées distinctes pour une prise de contrôle du groupe, provenant de EQT/Stonepeak d'une part et de KKR d'autre part.



Après examen par son conseil de gestion et son conseil de surveillance, l'opérateur télécoms néerlandais a rejeté ces deux approches, car elles 'n'accordaient pas de valeur ajoutée tangible et importante à sa nouvelle stratégie'.



'KPN se concentre entièrement sur l'exécution de sa stratégie récemment mise à jour 'Accélérer pour croître' afin de créer de la valeur à long terme dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de KPN', poursuit-il.



