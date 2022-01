Kpn kon : Objectifs 2021 atteints, prévisions 2022 confirmées

(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécoms néerlandais KPN a annoncé lundi avoir atteint ses objectifs sur l'exercice écoulé, notamment grâce au déploiement de la fibre et à une accélération dans la 5G.



L'ex-monopole néerlandais a fait état ce matin d'un résultat opérationnel (Ebit) de 1,86 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2021, contre un profit de 912 millions d'euros à l'issue de 2020.



Son chiffre d'affaires du groupe s'est pourtant légèrement tassé (-0,3%) pour atteindre 5,25 milliards d'euros, contre 5,27 milliards d'euros attendus par les analystes.



Le groupe a maintenu par ailleurs ses objectifs pour 2022 et annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de l'ordre de 300 millions d'euros, auquel doit s'ajouter une hausse de 5% du dividende, ce qui devrait permettre aux actionnaires de bénéficier d'une redistribution de plus de 850 millions d'euros cette année.



Cette publication semblait convaincre le marché lundi matin, puisque le titre KPN progressait de plus de 0,6% à la Bourse d'Amsterdam.



'Le groupe peut désormais de nouveau être envisagé sous l'aspect d'un dossier de croissance modérée sur le long terme', se félicitent les analystes d'AlphaValue.



'Les investissements élevés qui ont été consentis commencent à porter leurs fruits et devraient entamer un repli à partir de 2024', pronostique le bureau d'études indépendant, qui reste à 'accumuler' sur le titre.



