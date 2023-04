Kpn kon : Nouvelle nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN annonce que son conseil de surveillance a coopté Marga de Jager pour succéder à Chantal Vergouw, récemment nommée membre du directoire en charge du marché des entreprises.



Marga de Jager est actuellement la CEO d'ANWB, association de plus de cinq millions de membres, auxquels elle fournit des services tels que de l'assistance routière. Avant de rejoindre l'ANWB, elle a occupé divers postes commerciaux chez Leaseplan.



Sa nomination prendra effet sur décision d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée en temps voulus. Les actionnaires y seront également informés des nominations prévues de Chantal Vergouw et Wouter Stammeijer en tant que membres du directoire.



