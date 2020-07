Kpn kon : Les résultats trimestriels fraîchement accueillis

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN a fait état lundi d'un bénéfice trimestriel légèrement supérieur aux attentes et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



KPN dit avoir dégagé un excédent brut d'exploitation ajusté ('Ebitda after leases') en baisse de 1,5% à 585 millions d'euros sur le deuxième trimestre.



A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à un Ebitda de 576 millions d'euros.



Dans son communiqué, KPN fait valoir que l'épidémie de Covid-19 n'a eu qu'un impact limité sur ses comptes, de l'ordre de cinq à sept millions d'euros au niveau du bénéfice semestriel, la baisse des revenus d'itinérance ('roaming') ayant été compensée par un trafic accru au niveau domestique.



Son chiffre d'affaires semestriel est ainsi ressorti en repli de 3% à 1,3 milliard d'euros, une performance en ligne avec les estimations du consensus.



Le groupe a par ailleurs réaffirmé ses prévisions annuelles, anticipant une augmentation de sa génération de trésorerie en 2020 et prévoyant toujours le versement d'un acompte sur dividende de 4,3 cents au mois d'août.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action KPN chutait de plus de 4% après cette publication, à comparer à un baisse de seulement 1,5% pour l'indice du secteur des télécoms STOXX Europe 600 Telecommunications.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KPN KON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok