Kpn kon : Entouré après ses résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - KPN bondit de près de 5% à Amsterdam, après la présentation d'un 'EBITDA after lease' ajusté stable à 561 millions d'euros au dernier trimestre 2020, mais d'un profit opérationnel en hausse de 11% à 223 millions, battant ainsi le consensus.



L'opérateur télécoms a réalisé un profit net plus que doublé à 174 millions d'euros malgré des ventes en recul de 2,8% à 3,35 milliards, du fait de la concurrence sur les marchés du mobile et du haut-débit fixe particuliers, ainsi que des entreprises.



Par ailleurs, le groupe néerlandais relève sa prévision de free cash-flow pour l'exercice 2021 aux environs de 765 millions d'euros, en ligne avec celui engrangé l'année précédente, une annonce saluée en Bourse.



