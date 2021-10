Kpn kon : Des résultats un peu meilleurs que prévu

(CercleFinance.com) - KPN, le premier opérateur télécoms néerlandais, a présenté mardi des résultats trimestriels un peu meilleurs que prévu et confirmé dans la foulée ses objectifs pour l'exercice en cours.



Son bénéfice avant intérêts, impôt, dépréciations et amortissements (Ebitda) dit 'AL' - une mesure privilégiée au sein du secteur - a progressé de 1,4% à 607 millions d'euros.



Selon un consensus fourni par la société, les analystes visaient en moyenne un chiffre de 606 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires s'est lui accru de 1% à 1,31 milliard d'euros, dépassant là encore le consensus, tandis que le trimestre s'est soldé par un bénéfice net de 185 millions d'euros, à comparer à 132 millions un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité de services aux petites et moyennes entreprises a vu ses revenus progresser de 2,9% d'une année sur l'autre, là où la branche de téléphonie mobile pour les particulier s'est accrue de 2,4% en rythme séquentiel.



KPN a maintenu sa prévision d'un Ebitda 'AL' annuel de l'ordre de 2,34 milliard d'euros et compte verser un dividende de 13,6 centimes d'euro au titre de l'exercice 2021, tout en promettant de nouvelles majorations d'ici à 2023.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action KPN chutait de 1,8% en fin de matinée après cette publication, contre un recul de 0,2% pour l'indice du secteur européen des télécoms, le STOXX Europe 600 Telecommunications.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KPN KON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok