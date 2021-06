Kpn kon : Coentreprise de fibre aux Pays-Bas finalisée

(CercleFinance.com) - KPN et APG annoncent la finalisation de la transaction créant une nouvelle coentreprise de fibre aux Pays-Bas, baptisée 'Glaspoort', après son approbation par l'autorité de la concurrence néerlandaise. Son activité peut donc démarrer dès ce jour.



Basée à Amsterdam, cette coentreprise envisage de connecter environ 750.000 foyers et environ 225.000 entreprises avec la fibre. Elle investira plus d'un milliard d'euros dans des lancements de fibre au cours des cinq prochaines années.



'Avec les propres efforts de lancement de KPN portant sur autour d'un demi-million de foyers par an, ceci se traduira en une couverture de fibre de l'ordre de 80% en 2026', souligne l'opérateur télécoms historique des Pays-Bas.



