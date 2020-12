Kpn kon : Barclays abaisse son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé son opinion sur KPN de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', en raison de la 'forte progression' de l'action au cours des dernières années.



Dans une note sur les sociétés européennes de télécommunications, l'analyste a souligné que la spéculation sur les fusions et acquisitions est revenue dans l'actualité de KPN suite à des informations selon lesquels EQT pourrait chercher à acquérir la société.



En ce qui concerne les fondamentaux, KPN prévoit un flux de trésorerie stable en 2021 malgré la croissance de l'EBITDAaL, ce qui place le titre dans le bas de l'échelle par rapport à ses pairs, a déclaré Barclays, qui a remplacé la valeur par le britannique BT qui devient son nouveau 'premier favori'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.