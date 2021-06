Kpn kon : Aidé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - KPN gagne 1% et surperforme la tendance à Amsterdam, aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 3,4 euros, après un retrait de 10% de l'action depuis ses plus hauts récents.



'Nous croyons que KPN dispose de perspectives à long terme attractives et en amélioration et voyons donc la faiblesse récente comme offrant un point d'entrée', juge le broker au sujet du titre de l'opérateur télécoms néerlandais.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel