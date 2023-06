Kpn kon : Acquisition de Youfone aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - KPN fait part de l'acquisition des activités néerlandaises de Youfone, pour un montant d'environ 200 millions d'euros, une transaction soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de l'autorité de concurrence.



'Avec cette acquisition, KPN renforce considérablement sa position sur le marché de la téléphonie mobile et du haut débit, en particulier dans les segments sans fioritures à croissance rapide', explique l'opérateur télécoms historique des Pays-Bas.



En croissance rapide, Youfone vient d'ajouter à d'autres marques telles que XS4ALL, Solcon et Simyo, dans le portefeuille de KPN. L'organisation Youfone continuera à fonctionner de manière indépendante au sein du groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel