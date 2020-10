Kpn kon : 3ème trimestre meilleur que prévu grâce aux économies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation en légère baisse mais supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, le groupe ayant continué à bénéficier de son programme de réduction des coûts.



Le résultat d'exploitation ('Ebitda after leases') s'est établi à 598 million d'euros sur le troisième trimestre, contre 599 millions d'euros il y a un an et 581 millions attendus par les analystes.



Son bénéfice net s'est lui contracté à 132 millions d'euros, contre 314 millions d'euros au troisième trimestre.



Le chiffre d'affaires s'est replié de 5%, à moins de 1,3 milliard d'euros, conformément aux prévisions du consensus.



Le groupe, numéro un du secteur aux Pays-Bas, fait état d'un impact 'limité' lié à la crise du Covid et dit avoir poursuivi son programme de réductions de coûts en réalisant quelque 44 millions d'euros d'économies au cours du trimestre.



KPN, qui indique avoir économisé 256 millions d'euros depuis le lancement du programme, s'est d'ailleurs dit confiant dans sa capacité à excéder son objectif initial.



Vers 11h15, l'action KPN cédait 0,1% alors que l'indice regroupant les valeurs télécoms européennes cédait lui plus de 1%.



