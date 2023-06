Klm : Air France-KLM voit un potentiel d'expansion en Afrique

NAIROBI (Reuters) - Air France-KLM voit un potentiel d'expansion en Afrique grâce à une demande croissante, le continent étant une priorité stratégique pour le groupe, ont déclaré les dirigeants de la compagnie aérienne vendredi.

"Nous pensons qu'il y a plus de potentiel à saisir, en particulier ici au Kenya", a déclaré Marius van der Ham, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, le Ghana et le Nigeria, lors d'une cérémonie d'ouverture d'un nouveau bureau régional dans la capitale kenyane.

La région est la cinquième plus importante du réseau des 12 opérations régionales du groupe, après l'Amérique du Nord, la Grande Chine, la Corée et le Japon, a-t-il précisé.

Air France-KLM a déjà augmenté la capacité de ses vols Nairobi-Europe de 14% cette année, a indiqué Marius van der Ham.

La compagnie aérienne assure deux vols par jour de Nairobi vers Amsterdam et Paris, contre un vol quotidien vers Amsterdam et cinq vols hebdomadaires vers Paris avant la pandémie, a-t-il ajouté.

La compagnie ajoute trois vols sur sa ligne Paris-Johannesburg pour répondre à une demande accrue pendant la haute saison estivale.

Le groupe a également mis en place de nouveaux vols entre Paris et Dar es Salaam en Tanzanie, a dit Marius van der Ham.

"L'Afrique est vraiment stratégique pour le groupe", a déclaré Zoran Jelkic, Senior Vice President (SVP) long-courrier. Les dirigeants du groupe n'ont pas précisé combien ils allaient investir dans l'expansion des capacités.

Air France-KLM est en concurrence pour le marché croissant des voyages en Afrique avec des compagnies africaines comme Ethiopian Airlines, des compagnies du Golfe comme Emirates et d'autres opérateurs européens comme British Airways.

(Reportage Duncan Miriri ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)

