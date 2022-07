Klm : Solides résultats trimestriels avec la reprise de la demande

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a fait état vendredi d'un bénéfice opérationnel au titre du deuxième trimestre, confirmant le redressement de son activité post-pandémie de COVID-19 sur fond de reprise de la demande.

La compagnie aérienne franco-néerlandaise, qui affiche un bénéfice d'exploitation de 386 millions d'euros sur la période mars-juin, table sur un résultat opérationnel "nettement positif" au troisième trimestre et s'attend à ce que son résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année 2022 s'inscrive dans le vert, pour la première fois depuis 2019.

Le groupe précise qu'Air France et KLM figurent "parmi les compagnies aériennes les plus actives en réponse à la reprise des voyages", avec un coefficient d'occupation de 82,8% au deuxième trimestre (contre 30,8% au printemps 2021).

Sur la période mars-juin, le groupe aérien affiche un cash-flow libre d'exploitation ajusté positif, à 1,5 milliard d'euros (en amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport au même trimestre en 2021), "grâce à un EBITDA positif et à des ventes de billets dynamiques".

La dette nette du groupe s'établit désormais à 6,0 milliards d'euros, en baisse de 2,2 milliards par rapport à la fin 2021, "grâce à un flux de trésorerie opérationnel libre ajusté positif et à l'émission de droits réalisée en juin 2022."

Le groupe souligne avoir déjà levé 2,8 milliards d'euros sur l'augmentation de capital de quatre milliards d'euros annoncée en février dernier et précise qu'il envisagera "plus tard en 2022-2023 (...) une éventuelle émission d'obligations hybrides pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros sous réserve des conditions de marché."

Le groupe, qui a reçu le soutien des Etats français et néerlandais pour faire face aux difficultés du secteur aérien lors de la pandémie, souligne qu'"Air France a remboursé 1,6 milliard d'euros d'obligations perpétuelles de l'Etat français (coupon inclus)" et que KLM "a entièrement remboursé le RCF soutenu par l'Etat et le prêt direct de l'Etat néerlandais pour un montant de 942 millions d'euros".

(Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)

