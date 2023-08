Kingfisher rgp : UBS ajuste sa cible avant les semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'vente' sur Kingfisher, tout en ajustant son objectif de cours de 220 à 225 pence, une nouvelle cible proche (-3%) du dernier cours de l'action du distributeur britannique spécialisé dans les articles de bricolage.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker indique réexaminer ses estimations avant la publication des résultats de Kingfisher au titre de son premier semestre 2023-24, une publication prévue le 19 septembre.



UBS augmente ainsi ses hypothèses de revenus pour le groupe -qui exploite notamment Castorama et Brico Dépôt en France- d'environ 3% à court terme et sa prévision de profit avant impôt pour l'ensemble de l'exercice à 552 millions de livres sterling.



