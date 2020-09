Kingfisher rgp : Entouré après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Kingfisher grimpe de 7% à Londres, entouré pour la publication par le distributeur d'articles de bricolage de ses résultats de premier semestre comptable, d'où ressort un bénéfice net ajusté en hausse de 27,8% à 317 millions de livres sterling.



Le groupe -qui exploite notamment Castorama en France- a vu sa marge de profit de distribution ajustée s'améliorer de 140 points de base à 9%, pour des revenus de 5,92 milliards de livres, en repli de 1,3% (-1,6% en comparable et hors effets de changes).



'L'impact adverse de la Covid-19 au premier trimestre a été compensé par une forte reprise au deuxième, reprise qui se poursuit jusqu'à présent au troisième avec une progression pour toutes les enseignes et catégories', indique le CEO Thierry Garnier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Kingfisher Rgp en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok