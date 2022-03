Kingfisher rgp : En recul après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Kingfisher recule de 3% à Londres, malgré la publication par le distributeur d'articles de bricolage -exploitant notamment les enseignes B&Q au Royaume Uni et Castorama en France- d'un BPA ajusté en croissance de 22,6% à 35,2 pence pour l'exercice écoulé.



Son profit avant impôt ajusté s'est accru de 20,9% à 949 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires en progression de 6,8% à près de 13,2 milliards, avec une croissance de 9,9% à surface comparable et hors effets de changes.



Kingfisher propose un dividende total en augmentation de moitié à 12,40 pence par action au titre de l'exercice 2021-22, et revendiquant 'un début encourageant pour son premier trimestre avec une demande résiliente sur tous les marchés, soutenue par une bonne disponibilité des stocks'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

