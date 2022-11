Kingfisher rgp : Credit Suisse n'est plus à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Kingfisher de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 305 à 247 pence, en raison de son exposition à la hausse des taux d'intérêt et au marché du logement résidentiel.



'Kingfisher est l'un des rares détaillants européens à être peu exposé aux coûts en dollars non couverts, à disposer d'un fort pouvoir de fixation des prix et il devrait être en mesure de gérer ses stocks', reconnait le broker, qui se dit optimiste à moyen terme.



Cependant, Credit Suisse considère que 'son exposition à l'immobilier tend à faire de Kingfisher une action de fin de cycle avec un levier opérationnel élevé', et qu'il est 'difficile de voir un catalyseur positif au cours des six prochains mois'.



