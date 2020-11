Kingfisher rgp : Achète la plate-forme française NeedHelp

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kingfisher, le plus grand détaillant européen de bricolage, a annoncé l'acquisition de NeedHelp, une plateforme en ligne française qui met en relation les clients ayant besoin d'aide pour l'amélioration de leur maison avec des professionnels, pour un prix d'environ 10 millions d'euros.



NeedHelp a été fondé en France en 2014 par Guillaume de Kergariou, qui continuera d'être le DG de la société, a déclaré le groupe de distribution britannique dans un communiqué.



Bien que la plupart de ses activités se déroulent actuellement en France, NeedHelp est également présent en Suisse et a récemment étendu ses activités en Allemagne, en Belgique, en Autriche et aux Pays-Bas.



Kingfisher a déclaré que NeedHelp fournit déjà ses services aux clients dans plus de 500 de ses magasins français Castorama et Brico Depot.



NeedHelp connaît une croissance rapide, l'entreprise triplant son chiffre d'affaires chaque année depuis son lancement.



