Keyrus : Transfert sur Euronext Growth début mars

(CercleFinance.com) - Keyrus annonce le transfert de la cotation des titres émis par la société, du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.



Le transfert sera effectif à compter de la séance de Bourse du 2 mars. La demande d'admission des titres émis par Keyrus sur Euronext Growth à Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 24 février.



Keyrus avait annoncé le 5 janvier dernier son intention de transférer la cotation de ses actions sur un marché plus approprié à sa taille, dans la continuité de ses efforts de réduction des coûts de fonctionnement.



