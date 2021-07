Keyrus : Cible d'une cyberattaque au rançongiciel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Keyrus annonce ce soir avoir fait l'objet d'une cyberattaque dans le cadre d'une attaque mondiale de rançongiciel ('ransomware'). En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien, une partie des systèmes du Groupe Keyrus ont été chiffrés.



L'origine de l'attaque a été identifiée et la Direction Informatique de la société annonce avoir pu mettre en oeuvre des mesures dans les plus brefs délais pour contenir la propagation du virus et préserver les clients et partenaires du Groupe, conformément au plan établi de gestion des risques.



'Keyrus a également mis en place un plan de remédiation qui offre toutes les garanties d'un redémarrage progressif et sécurisé de ses systèmes informatiques, et qui permet d'assurer la continuité de ses services et de ses opérations', assure la société.





