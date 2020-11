Keyrus : Baisse de près de 10% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Keyrus annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 60,9 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 9,6% en comparaison annuelle (-11,4% à périmètre et taux de change constants), dans un contexte toujours marqué par la crise de la Covid-19.



Le segment grands comptes a subi une baisse de 12% (-14,1% en organique), concentrée en Europe et notamment en France où 'l'arrêt des activités commerciales durant le confinement fait défaut à la fin de l'apurement du carnet de commandes'.



Le segment mid-market, porté par la filiale Absys Cyborg, n'a toutefois affiché qu'une légère baisse de 0,3% (-0,8% en organique), avec une part de récurrence annuelle des contrats (près de 50% du chiffre d'affaires) qui continue de progresser.



