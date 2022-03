Kerlink : Un système LoRaWAN pour l'île Maurice

(CercleFinance.com) - Kerlink annonce collaborer avec Digital Twin Services et Aqualabo sur un démonstrateur d'un système LoRaWAN complet pour surveiller la qualité de l'eau de mer à l'île Maurice, dans le cadre d'un programme d'innovation financé par le gouvernement.



Le premier site du projet pilote a été installé en octobre 2021 à Pointe aux Feuilles, sur la côte est de l'île, et un deuxième site pilote devrait être déployé dans les prochains mois à Albion, sur la côte ouest.



L'installation pilote de surveillance utilise plusieurs modules communicants autonomes de la gamme AquaMod d'Aqualabo, capteurs numériques composés d'un module autonome étanche sans fil LoRaWAN et d'une antenne.



