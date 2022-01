Kerlink : Carnet de commandes record au 1er janvier

(CercleFinance.com) - Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), dévoile un carnet de commandes record pour l'exercice en cours, s'établissant à 17,8 millions d'euros au 1er janvier 2022, contre 6,2 millions un an plus tôt.



Sa confiance est également confortée par la fin d'exercice 2021, les ventes annuelles devant finalement s'établir au-delà de la fourchette haute de 19 millions d'euros, correspondant à une croissance de plus de 75% par rapport à l'exercice précédent.



