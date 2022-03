Kering : Va signer une convention pour faciliter l'insertion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kering annonce la signature prochaine d'une convention de partenariat visant à accompagner l'insertion des jeunes et des personnes vulnérables ou en situation de handicap.



Le groupe mondial de luxe, qui comptait 42 000 collaborateurs en 2021, s'engage ainsi à mener des actions concrètes : recrutements, alternances, mentorats, immersions dans le cadre du contrat d'engagement jeune...



'Nous sommes convaincus que la diversité de nos équipes est source de créativité, d'innovation et de richesse collective et nous sommes heureux de poursuivre notre engagement à travers des actions concrètes comme celle-ci', a souligné François Palus, directeur général délégué de Kering.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.