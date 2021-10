Kering : Stifel réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre Kering, tout en réduisant son objectif de cours à 840 euros, contre 860 euros précédemment.



L'analyste pointe notamment la déception autour de Gucci dont la croissance au 3e trimestre a atteint 4% quand le consensus tablait sur 9%, couplée à un ralentissement du commerce.



Ces éléments ont ainsi éclipsé la très bonne performance d'YSL et d'autres marques comme Balenciaga.



Ainsi, 'nous avons clairement sous-estimé l'impact d'un trimestre de transition pour Gucci avant l'arrivée de sa collection Aria tant attendue dans les magasins - trop tard pour sauver le trimestre', reconnaît Stifel.



L'analyste rappelle toutefois que la direction table sur une ré-accélération de la croissance de Gucci au 4e trimestre, une confiance 'étayée' selon Stifel.



'Pour Gucci, nous modélisons désormais une croissance cumulée de +6% sur deux ans au 4T21 (vs. +2% au 3T21 et +11% au 2T21)', conclut le broker.



