Kering : Les prévisions de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - La croissance organique des ventes au 1er trimestre ressort à -16.4% (-15.4% en données publiées). Oddo indique que c'est un peu en dessous de la guidance communiquée par le groupe en mars (-15% comparable, -13%/-14% en publié).



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 460 E.



' On note toutefois une baisse marquée pour la marque Gucci à -23.2% en organique (ventes retail à -24%) qui reflète l'effondrement en février de la demande chinoise (ventes retail Asie T1 -32%) mais aussi un impact significatif en Europe (-20%) traduisant sans doute pour une bonne part l'exposition italienne du groupe '.



Oddo révise à la baisse ses prévisions de résultats 2020 (EBIT et BPA) et ce d'environ -4%. ' Nous n'avons pas changé significativement le scénario d'ensemble top line pour les prochains trimestres : recul T2 au-delà de -40%, T3 en baisse voisine de -5% et T4 à peu près stable ; concernant le résultat opérationnel du S1, nous continuons à tabler sur un levier très négatif, proche de 80%. La révision est moindre s'agissant de l'EBIT et BPA 2021 (-2% seulement) ' rajoute Oddo.



