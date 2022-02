À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Kering, Invest Securities remonte son objectif de cours de 658 à 673 euros, après 'un très bon exercice 2021, couronné par un quatrième trimestre marqué par le rebond magistral de Gucci'.



'Cette période cruciale dans la formation du CA annuel permet d'afficher un levier opérationnel en forte croissance. La progression du FCF opérationnel qui flirte avec les quatre milliards d'euros permet pratiquement d'annuler la dette', note en outre l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que 'Gucci pourrait a priori continuer d'afficher de bons chiffres en 2022, entre les vertus d'un repositionnement bien orchestré et des bases de référence très soutenables au premier et au troisième trimestres'.



