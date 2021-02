Kering : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que Gucci a constitué une réelle déception au 4ème trimestre (CA à TCC -10%, le consensus était entre -5 et -7%), encore plus en relatif de Louis Vuitton et très probablement d'Hermes.



' Nous l'analysons comme une transition, la crise de la Covid-19 ayant certainement accentué la consolidation d'une croissance exceptionnelle qui ne remet pas en cause la ré invention de la marque et ses résultats exceptionnels. Pas plus que sa capacité à rebondir ' indique l'analyste.



' La stratégie multi marques continue à délivrer de bons résultats, grâce en particulier au turnaround opéré par BV (+15% en organique au T4), même si le sous ensemble accuse aussi une inflexion de sa croissance au T4 par rapport à un T3 prometteur ' rajoute Invest Securities.



' Nonobstant sa relative contre-performance top line, le groupe a préservé son levier opérationnel. On relèvera le maintien de la marge d'EBIT de Gucci au niveau très enviable de 35% sur l'ensemble de l'année (38% au S2). De facto, les résultats du groupe (EBIT des activités luxe en recul de 31%) sont proches des attentes du consensus '.



Invest Securities confirme son opinion à l'achat est reconduite avec un objectif rémunérateur, en rapport avec le déficit d'évaluation du groupe par rapport à ses pairs...L'objectif de cours est fixé à 620 E (contre 630 E).



