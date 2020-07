Kering : Invest Securities ajuste son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 455 E (contre 460 E).



' Kering a fait plutôt mieux in fine que son rival LVMH malgré la sensibilité présumée de son BM à la crise sanitaire en particulier du fait de sa dépendance aux marchés de flux touristiques ' indique le bureau d'analyses.



Le groupe clôture le 1er semestre avec une baisse de l'activité en comparable de -30% soit un 2ème trimestre en recul de -43% (consensus -40%). Dans ce contexte, le levier opérationnel accuse un fort recul, le groupe affichant une baisse de son EBIT de -57% à 952 ME (17,5% de marge).



Le bureau d'analyses souligne que Gucci fait mieux que prévu, à 929 ME d'EBIT récurrent (IS 870 ME), et même après un recul de -50%, maintient un niveau de marge très enviable (30,2%).



' Comme ses pairs, le groupe enregistre une amélioration de ses performances depuis le mois de mai, mais la remontée sera très progressive, loin de pouvoir compenser la contre-performance du S1 sur l'année ' rajoute Invest Securities.



