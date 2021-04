Kering : Hausse de 25,8% du CA à 3 890 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe augmente de +25,8% en comparable à 3 890 ME au premier trimestre 2021. La progression s'établit à +5,5% à change constant par rapport au premier trimestre 2019.



' La hausse des ventes est particulièrement soutenue par le dynamisme exceptionnel de l'Asie Pacifique et de l'Amérique du Nord, respectivement en augmentation de +83% et de +46% ' souligne le groupe



Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Gucci s'élève à 2 167,7 millions d'euros, en hausse de +20,2% en données publiées (+24,6% en comparable). Yves Saint Laurent réalise un chiffre d'affaires de 516,7 millions d'euros, en croissance de +18,9% en données publiées (+23,4% en comparable).



Bottega Veneta réalise un chiffre d'affaires de 328,2 millions d'euros, en hausse de +19,9% en données publiées (+24,6% en comparable). Le chiffre d'affaires des Autres Maisons du Groupe atteint 714,3 millions d'euros en hausse de +29,1% en données publiées (+33,1% en comparable).



