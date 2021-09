Kering : Arrêt de l'utilisation de la fourrure animale

(CercleFinance.com) - Kering annonce ce vendredi avoir pris la décision d'arrêter l'utilisation de la fourrure animale : ainsi, plus aucune des maisons du groupe n'emploiera de fourrure à compter des collections Automne 2022.



'Après Gucci en 2017, toutes les maisons du groupe, notamment Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni et Saint Laurent, ont progressivement décidé de franchir ce pas', précise-t-il.



Le groupe de luxe rappelle avoir formalisé et publié en 2010 des standards liés au bien-être animal qui 'continueront d'être rigoureusement appliqués s'agissant des autres fibres et matières animales'.



