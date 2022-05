Kering : A finalisé la cession de Sowind Group

(CercleFinance.com) - Kering annonce ce jour avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin. La cession est réalisée à son management actuel.



Le groupe de luxe a expliqué avoir accompagné les deux maisons dans leur développement, renforcé leur positionnement et s'être assuré qu'elles disposaient des ressources adéquates pour financer leur croissance.



L'opération s'inscrit dans sa stratégie de donner la priorité aux maisons ayant le potentiel d'atteindre une taille significative à l'échelle du groupe, et auxquelles il peut apporter dans la durée un soutien décisif.



