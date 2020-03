Johnson & johnson : Vaccin candidat contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sélectionné un vaccin expérimental contre le Covid-19, pour lequel il prévoit d'initier des essais cliniques humains au plus tard en septembre prochain, en vue d'une mise à disposition du produit début 2021.



Le groupe de santé fait aussi part d'une extension de son partenariat entre sa filiale Janssen et le BARDA, qui s'engagent ensemble à investir plus d'un milliard de dollars pour la recherche et le développement de vaccins contre le coronavirus.



Johnson & Johnson va en outre établir de nouvelles capacités de fabrication de vaccins aux Etats-Unis et des capacités de production supplémentaires hors Etats-Unis, pour soutenir l'approvisionnement mondial en vaccins.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JOHNSON & JOHNSON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok