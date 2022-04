Johnson & johnson : Lance un nouveau centre au Cap

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé le lancement du Centre satellite J&J au Centre holistique de découverte et de développement de médicaments (H3D) de l'Université du Cap, au Cap, en Afrique du Sud. Il sera axé sur la résistance aux antimicrobiens.



Il s'agit de la dernière expansion des centres J&J, un réseau mondial de collaborations entre l'entreprise et des institutions de recherche de premier plan afin de relever certains des défis les plus urgents en matière de santé mondiale.



Le centre satellite de H3D s'efforcera de trouver de nouvelles solutions pour faire face à la menace actuelle et croissante de la résistance aux antimicrobiens, en mettant l'accent sur les bactéries Gram-négatives multirésistantes (MDR-GNB).



'Investir pour accroître les capacités d'innovation en Afrique est essentiel pour renforcer la recherche et le développement pour les défis de santé mondiale actuels et émergents ', souligne Ruxandra Draghia-Akli, responsable mondial de la R&D en santé publique chez Janssen Research & Development.



'En tirant parti des forces uniques de H3D et des centres J&J, nous pouvons cultiver le talent pour stimuler l'innovation dans la lutte mondiale contre la résistance aux antimicrobiens '.



