Johnson & johnson : Essai de phase III dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce le lancement de son essai de phase III à grande échelle ENSEMBLE pour son vaccin expérimental contre la Covid-19, JNJ-78436735, développé par sa filiale Janssen Pharmaceutical Companies.



Cette initiation suit des résultats intermédiaires positifs de son étude clinique de phase I/IIa, qui a démontré que le profil de sécurité et d'immunogénicité après une seule vaccination soutient le développement.



Après discussions avec la FDA américaine, ENSEMBLE va recruter jusqu'à 60.000 volontaires sur trois continents et étudiera la sécurité et l'efficacité d'une dose de vaccin unique contre placebo dans la prévention de la Covid-19.



