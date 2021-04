Johnson & johnson : Vaccin Covid, l'EMA enquête sur des cas de thromboses

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le comité de pharmacovigilance et de sécurité (PRAC) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui débuter un examen de sécurité au sujet de thromboses survenues après la vaccination avec le sérum anti-Covid des laboratoires Janssen, de Johnson & Johnson.



'Quatre cas graves de caillots sanguins inhabituels avec un faible nombre de plaquettes sanguines ont été signalés après la vaccination avec le vaccin COVID-19 Janssen. Un cas est survenu lors d'un essai clinique et trois cas sont survenus lors du déploiement du vaccin aux États-Unis. L'un d'eux était mortel', précise le PRAC.



Pour l'heure, le vaccin de Janssen n'est utilisé qu'aux Etats-Unis mais son déploiement est prévu dans les prochaines semaines en Europe, où sa mise sur le marché a été autorisé le 11 mars.



Le lien entre la vaccination est ces différents évènements n'est pas avéré, rapporte toutefois le PRAC qui promet davantage d'informations dès que l'évaluation sera achevée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.