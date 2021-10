Johnson & johnson : Une nouvelle analyse souligne l'innocuité du Stelara

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle analyse des données de sécurité provenant de 13 études cliniques avait montré que le profil de sécurité du Stelara (ustekinumab) était identique à celui du placebo, chez les adultes de 60 ans et plus traités par Stelara pendant une période allant jusqu'à 5 ans.



Les patients étaient traités avec Stelara pour la maladie de Crohn modérée à sévère, pour rectocolite hémorragique (CU) modérée à sévère, psoriasis en plaques modéré à sévère et rhumatisme psoriasique.



' Cette analyse fournit aux médecins des données à prendre en compte lors du traitement de patients âgés avec Stelara étant donné le profil d'innocuité observé dans toutes les indications approuvées', a commenté le Pr Subrata Ghosh, président et chef du département de médecine au University College Cork (Irlande), et chercheur principal de l'étude.



