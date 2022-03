Johnson & johnson : Sollicite une nouvelle indication pour Imbruvica

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé hier soir solliciter l'Agence européenne des médicaments (EMA) en vue d'obtenir l'approbation d'une nouvelle indication pour Imbruvica (ibrutinib) en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à cellules du manteau (MCL) non préalablement traité et qui ne sont pas éligibles pour une greffe de cellules souches autologues (ASCT).



Cette demande s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 qui a atteint son critère principal de survie sans progression (PFS).



'Cette soumission à l'EMA représente une étape importante vers la fourniture aux patients et aux professionnels de la santé d'une thérapie ciblée en plus de la thérapie standard', indique le laboratoire.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel