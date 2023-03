Johnson & johnson : Résultats encourageants dans l'hypertension artérielle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé hier les résultats d'une étude de phase III montrant que la thérapie expérimentale combinant macitentan 10 mg et tadalafil 40 mg en un seul comprimé avait conduit à une amélioration 'significative' de l'hémodynamique pulmonaire (soit le flux sanguin dans les vaisseaux sanguins pulmonaires) par rapport aux monothérapies avec macitentan et tadalafil chez les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) de classe fonctionnelle (FC) II ou III de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



J&J rappelle que l'HTAP est une maladie rare, progressive et potentiellement mortelle qui touche les vaisseaux sanguins. Elle est caractérisée par la constriction des petites artères pulmonaires et une hausse de la pression artérielle qui finit par entraîner une insuffisance cardiaque.



Les résultats de l'étude ont été présentés lors de la 72e session et exposition scientifique annuelle de l'American College of Cardiology lors du Congrès mondial de cardiologie de la Fédération mondiale du coeur.



