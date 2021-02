Johnson & johnson : Profil 'favorable' pour le vaccin anti-Covid (FDA)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, a rendu public ce mercredi un document semblant aller dans le sens d'une approbation du vaccin anti-Covid développé par Janssen, la filiale de Johnson & Johnson.



Dans un briefing dévoilé en amont de la réunion, vendredi, de son comité d'experts devant statuer sur le vaccin, l'autorité sanitaire évoque un produit présentant un 'profil d'innocuité favorable'.



Dans le document, la FDA dit n'avoir identifié aucun problème de sécurité spécifique susceptible d'empêcher l'émission d'une autorisation de commercialisation en urgence (EUA).



L'agence explique s'être basée sur les résultats d'une étude clinique conduite sur quelque 40.000 participants ayant montré un taux d'efficacité de 66,9%.



Un comité consultatif de la FDA doit se réunir vendredi afin de décider s'il recommande ou non la mise sur le marché du vaccin anti-Covid mis au point par Janssen.



L'action Johnson & Johnson s'inscrit actuellement en hausse de 0,8% à la Bourse de New York, dans un marché en repli de l'ordre de 0,5%.



